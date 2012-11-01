Чоловік отруївся емалевою фарбою
12:20, 01 листопада 2012Вінниця
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Надихався парів
31 жовтня о 07:05 хвилин на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №8 міста Жмеринка надійшло повідомлення про те, що в терапевтичне відділення районної лікарні каретою швидкої допомоги було доставлено 32-річного жителя села Камяногірка з діагнозом «гостре побутове отруєння парами емалевих фарб».
Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.
Як стало відомо, чоловік отримав отруєння внаслідок фарбування у власному домоволодінні.
На даний час лікарі оцінюють стан потерпілого, як задовільний.
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