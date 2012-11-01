Чоловік отруївся емалевою фарбою

31 жовтня о 07:05 хвилин на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №8 міста Жмеринка надійшло повідомлення про те, що в терапевтичне відділення районної лікарні каретою швидкої допомоги було доставлено 32-річного жителя села Камяногірка з діагнозом «гостре побутове отруєння парами емалевих фарб».

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Як стало відомо, чоловік отримав отруєння внаслідок фарбування у власному домоволодінні.

На даний час лікарі оцінюють стан потерпілого, як задовільний.