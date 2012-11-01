“Свобода” пікетувала вінницький “Епіцентр”

Вчора, 31 жовтня, Вінницька обласна і міська організації Всеукраїнського об’єднання “Свобода” пікетували будівельно-господарський гіпермаркет “Епіцентр” у Вінниці в знак протесту «проти беззаконня, яке чинить власниця гіпермаркету Герега на окрузі Андрія Іллєнка у Києві», - повідомляє прес-служба Вінницької обласної організації ВО “Свобода”.

Вінницькі націоналісти провели протестну акцію поблизу гіпермаркету по Хмельницькому шосе. Свободівці тримали плакати із гаслами: «Власниця «Епіцентру» Герега фальсифікаторка виборів!», «Власниця «Епіцентру» Герега краде у людей!», «Не купуй нічого у Гереги! Не підтримуй окупантів!», «Обережно! Власниця цього магазину Герега краде голоси!», «Бережіть кишені! Магазин належить злодіям!»

Таким чином вінницькі націоналісти висловили солідарність із побратимом, переможцем виборів по 215 округу у Києві Андрієм. Іллєнком.