Гройсман вимагає публічності в перерахунку голосів в окрузі №11

Вінницький міський голова Володимир Гройсман стурбований ситуацією з підрахунками результатів голосування в одномандатному виборчому окрузі №11 і вважає, що вона дискредитує Вінницю як європейське місто, де влада і громада шанують європейські демократичні цінності.

Про це Гройсман заявив сьогодні під час прес-конференції.

Мер також відкидає усі закиди опозиції в бік міської влади щодо втручання у підрахунок голосів .

- Я не втручався у вибори і не буду. Що ж до звинувачень, які лунають на адресу міської влади про втручання в процес підрахунку голосів, я точно знаю, що нікого відношення до цього ми не маємо, тому я на такі заяви не реагую, - запевнив Гройсман.

Гройсман також висловився стосовно ймовірної фальсифікації результатів виборів в окрузі №11.

- Як що є підозри стосовно фальсифікацій, то я треба зробити перерахунок голосів за присутності спостерігачів кандидатів, міжнародних спостерігачів і журналістів. Я вимагаю публічності в перерахунку голосів , аби припинилась дискредитація міста в очах всієї країни.

Володимир Гройсман має позицію і стосовно конфлікту кандидатів у депутати Домбровський - Солейко.

- В мене можуть бути особисті переконання і бачення, хто з кандидатів більш професійний. Але я поважаю думку вінничан і погоджуся з їхнім вибором.

Гройсман зазначив, що прагне аби якнайшвидше припинилась дискредитація Вінниці і городян ганебним конфліктом в багатостраждальній ОВК №11. Втім, виступати миротворцем у даній ситуації не збирається.