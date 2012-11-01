За землю стали платити більше

176,2 млн.грн. плати за землю внесли юридичні особи до бюджету Вінницької області протягом січня-вересня 2012 року.

Про це повідомляє Державна податкова служба у Вінницькій області.

Це на 40,1 млн. грн. більше ніж минулоріч. За цей же час мешканці області забезпечили сплату за землю у сумі 41 млн. 382 тис. грн., що на 7 млн.грн. або на 20,4 % більше ніж за аналогічний період 2011 року.