Кожен поет може вполювати "Малахітового носорога"

Щорічний конкурс одного вірша «Малахітового носорога» уже почав приймати заявки. Взяти участь може кожен. А15 грудня 2012 року, з 17.00 до 21.00, у вінницькому тур-клубі «Меркурій» (вул. Пушкіна, 40) під патронатом відділу у справах сім'ї та молоді Вінницької міськради та за підтримки поетичної групи «Лірики Transcendent'a», відбудеться поетичний вечір «Малахітовий Носоріг - 2012». За підсумками вечора визначаться переможці в номінаціях «Найяскравіший авторський виступ» та «Кращий читець», а також з'ясується хто стане володарем «Малахітового носорога - 2012».

У програмі передноворічної зустрічі проведення конкурсу «Відкритий мікрофон» та конкурсу одного вірша «Малахітовий носоріг - 2012», а також музичний виступ гурту «Banditoz Band» та власне нагородження переможців, повідомляє http://lorna-l.livejournal.com.

«Вполювати носорога» може кожен, хто до 12 грудня представить один свій вірш (до 40 рядків!) українською або російською мовою. Вірш допускається на конкурс за умови особистої присутності претендента на вечорі. Реєстраційний внесок - 20 гривень для всіх учасників конкурсу.

Вірші надсилайте сюди: juliya.zotova@gmail.com.

Довідки за телефоном: (093) 755-83-05.

До виступу у конкурсі «Відкритий мікрофон» допускається кожен зареєстрований в основному конкурсі за попереднім записом. Автор самостійно обирає та сам читає один свій текст. Відправлені на конкурс «Малахітовий Носоріг 2012» вірші тут не читаються (порушення цього правила тягне за собою заборону претенденту на подальшу участь). За результатами «Відкритого мікрофону» судді визначають переможця в номінації «Найяскравіший авторський виступ».

Обов'язкова умова для участі в конкурсі читців - вміння декламувати. Відбір читців відбувається організаторами протягом жовтня-грудня 2012 року під час поетичних зустрічей у «Домі поета». Імена 18-ти читців конкурсу буде оголошено до 14 грудня. 15 грудня читець отримує конкурсний вірш після реєстрації всіх учасників та готується до виступу, до тих пір, поки не оголосять його вихід на сцену. Це поетична охота і тут все залежить від удачі! Читець в цьому полюванні є провідником, який веде вірш та його автора до заповітного трофею - «Малахітового носорогу». Кращий читець визначається на поетичному вечорі голосуванням глядачів червоними картками, отриманими при реєстрації.

Кращий вірш визначається на поетичному вечорі глядацьким голосуванням за допомогою зеленої картки (їх глядачі також отримують при реєстрації). Вірш, який збере найбільше зелених карток і визначить переможця. Ім'я переможця (автора вірша) оголосять глядачам. Переможець отримає головний приз - статуетку носорога з конголезького малахіту.