Пристойно заробити можна в банку, в енергетиці та на хімії

Кількість найманих працівників підприємств, установ та організацій області у вересні 2012р. склала 318,4 тис. осіб. Середній розмір їхньої заробітної плати становив 2521 грн., який у 2,3 рази перевищив рівень законодавчо встановлених державних соціальних стандартів, що діяли у вересні: розмір мінімальної заробітної плати, який дорівнював прожитковому мінімуму для працездатної особи (1102 грн.).

Про це повідомило головне управління статистики у Вінницькій області.

Збільшення рівня заробітної плати у вересні 2012р. порівняно з серпнем 2012р. відбулося в окремих видах економічної діяльності – від 0,5% у будівництві до 17,0% у cільському господарстві, мисливстві та пов’язаних з ними послугами.

Найвищий рівень середньої заробітної плати залишається у працівників фінансових установ, розмір оплати праці яких у вересні перевищив середній розмір по економіці області в 1,4 рази. Серед промислових видів діяльності найвищі нарахування зафіксовано на підприємствах по виробництву і розподіленню електроенергії, газу і води та на підприємствах хімічного виробництва, де розмір заробітної плати перевищив середній показник по області в 1,4 рази.

Серед регіонів країни за рівнем оплати праці у вересні 2012р. Вінниччина посідала 18 місце. Серед 9 областей, у працівників яких нарахована заробітна плата була нижче, ніж у Вінницькій, з найнижчою заробітною платою (2182 грн.) виділяється Тернопільська область. Водночас, найвищий рівень (3551 грн.) заробітної плати був у працівників Донецької області, який на 15,9% вище середнього показника по Україні.