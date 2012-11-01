Вінничанин відібрав у хлопчика «планшетника»

31 жовтня до 1-го відділу Вінницького МВ УМВС з заявою звернулась 51-річна жителька міста Іллінці про те, що 30 жовтня в місті Вінниця по вул. Москаленка у її неповнолітнього сина, шляхом вільного доступу, викрадено комп'ютерний планшет "ENOT v121", загальна вартість якого 1800 грн.

Про це повідомив СГЗ УМВС у Вінницькій області.

Працівники міліції "по гарячих слідах", за підозрою у вчинені даного злочину затримали 18-річного вінничанина, у якого під час огляду виявлено та вилучено крадений планшет.

В діях зловмисника вбачаються ознаки злочину передбачені ч1. ст. 185 КК України.