Хірургічний комплекс «Пироговки» готовий на 95%

Голова Вінницької ОДА Микола Джига переконаний, що Вінницький регіональний хірургічний комплекс обласної клінічної лікарні ім. М.І.Пирогова стане найкращим лікувальним закладом нашої держави.

Про це повідомило Управління у справах преси та інформації Вінницької ОДА.

Відповідну заяву Микола Джига зробив 31 жовтня під час чергового огляду ходу робіт на одному з основних будівельних об‘єктів області - хірургічного комплексу обласної клінічної лікарні ім. М.І.Пирогова.

Губернатор здійснив обхід підготовлених палата та спеціалізованих приміщень корпусу, а також оглянув навколишню територію.

За його словами, після останнього його візиту на об‘єкт змінилося дуже багато. Будівельно - монтажні роботи завершені на 95%, залишилося допрацювати незначні моменти. Усі палати обладнанні абсолютно всім необхідним як для лікарів, так і пацієнтів.

Для повної готовності закладу необхідно обладнати його якісним і найсучаснішим медичним обладнанням. Адже Вінницький регіональний хірургічний комплекс, за словами Миколи Джиги обслуговуватиме не тільки мешканців області, а й пацієнтів з сусідніх регіонів і буде найсучасніший медичним закладом у повному розумінні цього слова.

«Моє особисте переконання – довести медичне обслуговування вінничан до найвищого рівня. Я знаю, що медреформа викликає багато незадоволення у людей. Я ці недоліки бачу і знаю. Перш за все необхідно зробити так, щоб всі амбулаторії сімейної медицини мали цілодобові стаціонари, бо люди похилого віку не мають можливості отримувати повноцінне лікування, так як режим роботи таких закладів лише до 16:00. Проблемним питанням залишають черги до сімейного лікаря, адже перш ніж потрапити до вузького спеціаліста пацієнт повинен відвідати сімейного лікаря. А тому ми, як представники влади, повинні враховувати ці недоліки і створити усі умови, щоб медичне обслуговування було якісним. А це і матеріально-технічне обладнання медичних закладів, і належні умови життя медичного персоналу у селі, і належна заробітна плата, особливо медикам середньої ланки» - наголосив Микола Джига.