Сітарського забрали прямо з прес-конференції

Сьогодні, 1 листопада вперше дав прес-конференцію нелегітимно відсторонений голова ОВК №11 Сергій Сітарський. Разом з ним прийшов народний депутат України Андрій Павловський.

Через 10 хвилин від початку прес-конференції до зали Вінницького прес-клубу зайшла член ОВК №11 Ольга Стадник, яка представляє партію «Руський блок». Вона почала фільмувати на камеру мобільного телефону хід прес-конференції. Коли її запросили як члена ОВК №11 приєднатись до прес-конференції вона відмовилась.

- Я прийшла, щоб сказати, що саме зараз відбувається засідання ОВК, і ви, пан Сітарський, як її член маєте бути там присутні, - каже Ольга. – Якщо вас там не буде, ви будете мати кримінальну відповідальність.

Аби не давати приводів Сергій Сітарський одразу залишив перс-конференцію і поїхав на засідання ОВК. А спілкування з журналістами продовжив народний депутат України Андрій Павловський.

- Окружна виборча комісія не мала права відсторонити Сітарського від головування, - говорить Павловський. – Це мала право зробити лише Центральна виборча комісія, яка призначала його на це місце. Я розмовляв з Петром Порошенком, йому соромно за цю ситуацію у Вінниці. Я прошу опонентів – не ганьбіть своїми діями вашу дружбу з Петром Олексійовичом.

Також Павловський заявив, що він та інший нардеп Олександр Дубовий сьогодні подали у обласну прокуратуру скаргу на бездіяльність вінницької міліції.

- Мене вражає вінницька міліція, яка приїхала через півтори години після зламу приміщення, де знаходились бюлетені. Все це не просто злочин. Це знущання над виборцями.