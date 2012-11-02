Біля ОДА - мітинг опозиції

Сьогодні о 13 год перед приміщенням Вінницької облдержадміністрації відбудеться мітинг, який органузовує опозиція в знак протесту проти дій, що відбуваються на окружній виборій комісії № 11.

Про це заявила керівник виборчого штабу об‘єднаної опозиції "Батьківщина" у Вінницькій обалсті Людмила Щербаківська.

- Це буде безстроковий мітинг,- каже Людмила Михайлівна. - Ми будемо виходимо кожного дня. І просимо усіх вінничан, які також не згодні з тими, що відбувається зараз на округу №11 прийти на мітинг і підтримати демократію та свободу.