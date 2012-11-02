Кримчани не заплатили нашим дослідникам 283 тисячі

Прокуратура Барського району відстоює інтереси дослідно-селекційної станції

Прес-служба прокуратури Вінницької області повідомляє, що прокурором Барського району підготовлено позовну заяву до господарського суду АР Крим в інтересах Національної академії аграрних наук в особі державного підприємства Ялтушківської дослідно-селекційної станції Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків до ТОВ "Вікторія Сім Крим" (с. Завєтноє, Крим) про стягнення заборгованості за договором купівлі-продажу в сумі 283,5 тис. грн.