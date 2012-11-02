Стаціонарний телефон знову дорожчає на 10%

З 1 листопада в Україні на 10% зростає плата за користування стаціонарним зв'язком. Це вже друге за цей рік підвищення тарифів на послуги фіксованого зв'язку. Обгрунтування підвищення тарифів залишається тим же - їх рівень нижче собівартості, повідомляє "Місто над Бугом".

З 1 листопада вступає в силу другий етап підвищення плати за користування стаціонарним телефоном, що було затверджено рішенням Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРСІ) ще в червні. Згідно з рішенням, в сільській місцевості тарифи для населення за користування основним телефонним апаратом підвищуються на 10% - з 14,88 до 16,38 грн без погодинної оплати, а також з 13,02 до 14,32 грн за погодинною оплатою.

Нагадаємо, з ініціативою підняти тарифи на 10% виступив найбільший оператор фіксованого зв'язку «Укртелеком», приватизований в 2011 році і тоді ж добився перше збільшення.