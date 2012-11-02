Спеціальна служба слідкуатиме за квартирами дітей-сиріт

Перелік структурних підрозділів районних державних адміністрацій, рішенням уряду доповнено новим підрозділом - Служба у справах дітей.

Відповідні зміни внесені 31 жовтня Кабінетом Міністрів до Додатку 2 до своєї постанови від 18 квітня 2012 року № 606.

Зазначені Служби на даний час функціонують і забезпечують ведення банку даних про дітей-сиріт та дітей, котрі залишилися без батьківського піклування, оформляють документи з надання таким дітям відповідного статусу, влаштовують їх у дитячі установи або у сімейні форми виховання, також оформляють документи на усиновлення, встановлення опіки та піклування над такими дітьми.

Крім того, Служби у справах дітей здійснюють заходи щодо захисту особистих та майнових прав дітей-сиріт і дітей, які залишилися без батьківського піклування, представляють їх інтереси у судових засіданнях тощо.

З метою недопущення погіршення роботи із цією категорією дітей Мінсоцполітики й підготувало проект постанови, яку було прийнято на засіданні Уряду.