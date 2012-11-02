Збитий мотоцикліст поїхав додому
10:38, 02 листопада 2012Вінниця
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"Жигуль" неправильно розвертався
1 листопада 2012 року о 12.15 год. 25-річний водій мотоцикла "KAWASAKI GRZ 400 R", чорного кольору, з селища Вороновиця, рухаючись по трасі "Вінниця-Немирів", зіткнувся з авто "ВАЗ-2102", під керуванням 26-річного жителя м.Бершадь.
Про це повідомляє прес-служба Державтоінспекції у Вінницькій області.
Водій «Жигулів » розвертався у невстановленому місці і на нього налетів мотоцикліст.
Внаслідок ДТП мотоцикліста доправили до лікарні швидкої допомоги з діагнозом: закритий перелом гомілки. Після наданням медичної допомоги мотоцикліст поїхав додому.
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