Збитий мотоцикліст поїхав додому

1 листопада 2012 року о 12.15 год. 25-річний водій мотоцикла "KAWASAKI GRZ 400 R", чорного кольору, з селища Вороновиця, рухаючись по трасі "Вінниця-Немирів", зіткнувся з авто "ВАЗ-2102", під керуванням 26-річного жителя м.Бершадь.

Про це повідомляє прес-служба Державтоінспекції у Вінницькій області.

Водій «Жигулів » розвертався у невстановленому місці і на нього налетів мотоцикліст.

Внаслідок ДТП мотоцикліста доправили до лікарні швидкої допомоги з діагнозом: закритий перелом гомілки. Після наданням медичної допомоги мотоцикліст поїхав додому.