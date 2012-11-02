Хлопців-інвалідів вчитимуть грати у футбол

Організація інвалідів ІНВАСПОРТ набирає дітей та підлітків з порушенням роботи опорно-рухового апарату (ДЦП) до 20-ти років для занять футбольній секції!



Тренування проводяться двічі на тиждень в ДК ЗОРЯ з 13-00 до 15-00 щосереди та п’ятниці.

Учні будуть їздити на змагання з футболу серед команд з вадами ДЦП по області. А за підсумками результів і по Україні. В літній період - ігри в Криму.

Заняття в гуртку безкоштовні.

Тренуватимуть команду Мамвел Грандович Мхачатрян та Вадим Олександрович Кирилюк.

Довідки за телефоном: 096 4668581.