Хлопців-інвалідів вчитимуть грати у футбол

10:50, 02 листопада 2012
Вінниця
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Організація інвалідів ІНВАСПОРТ набирає дітей та підлітків з порушенням роботи опорно-рухового апарату (ДЦП) до 20-ти років для занять футбольній секції!

Тренування проводяться двічі на тиждень в ДК ЗОРЯ з 13-00 до 15-00 щосереди та п’ятниці.

Учні будуть їздити на змагання з футболу серед команд з вадами ДЦП по області. А за підсумками результів і по Україні. В літній період - ігри в Криму.

Заняття в гуртку безкоштовні.
Тренуватимуть команду Мамвел Грандович Мхачатрян  та Вадим Олександрович Кирилюк. 

Довідки за телефоном: 096 4668581.

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