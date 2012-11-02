Кіт чотири доби благав про допомогу
11:25, 02 листопада 2012Вінниця
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Зняли рятувальники
У Вінниці по вулиці Стахурського рятувальники МНС врятували життя коту, який чотири дні просидів на дереві. Про це повідомляє сайт Вінниця‘ОК.
Якимось чином тварина вилізда на дерево, а от спуститися з нього злізти. Ночами кіт голосно нявкав і заважав людям спати. Людичотири дні дивилися, як кіт мучається. Згодом жителі двору викликали рятувальників, і кота зняли.
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