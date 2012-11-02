Встановити істину на дільниці №11 вже неможливо

Експерт Володимир Ковтунець: «Порушення з боку окружкому не є підставою для перерахунку голосів»

На засіданні суду заступник голови окружної комісії по виборчому округу №11 Юрій Ямпільський розповів, що члени комісії, коли приймали виборчу документацію, перевіряли лише цілісність коробок з бюлетенями, наявність пломб та перелік вмісту за підписами голови та членів. Також перевірялися протоколи засідань, які були запечатані в два пакети. Хоча повинні були також перевірити і вміст коробок.

Експерт Інституту виборчого права Володимир Ковтунець, якого запросили прокоментувати ситуацію з окружною виборчою комісією №11, говорить про непрофесійність комісій як на дільницях, так і в окрузі.

- Коробки не потрібно було опломбовувати, тому що члени окружної комісії мали перевірити комплектність усіх документів, які містяться у коробці, - говорить Володимир Ковтунець. - Члени дільничних комісій повинні висипати вміст коробок перед окружною комісією. Ті в свою чергу мають перевірити наявність кожного пакету: списки виборців, невикористані бюлетені і таке інше. Але окружні комісії, як правило, довіряють комісіям дільничним: «Все гаразд? Так, все гаразд. Ну, йдіть собі».

Але після цього настають норми, передбачені частиною 5 статті 94 Закону «Про вибори», тобто окружна комісія відповідальність за бюлетені бере на себе.

На думку експерта, в ситуації, яка склалася на окрузі №11, можливості встановити істину практично немає. Тому що бюлетені пошкоджені та знищені, повідомляє 20 хвилин.

- Я сподіваюся, що слідство за допомогою криміналістів знайде галочки чи ще щось, які на одному бюлетені могла ставити не одна людина, що може свідчити про те, що їх свідомо псували, - говорить Володимир Ковтунець.

Стосовно перерахунку голосів. Згідно з законом, тільки порушення з боку дільничних комісій, чи при транспортуванні, чи при голосуванні, чи підрахунку голосів є підставою для перерахунку голосів. А переголосування законом не передбачене - тільки перевибори.

- В 14 окрузі ми мали порушення: окружна виборча комісія не забезпечила зберігання виборчих документів. Та порушення з боку окружкому не є підставою для повторного перерахунку голосів. Але суд не прийняв це до уваги. Теж саме зараз відбувається на 11 окрузі, - говорить Володимир Ковтунець.

Володимир Ковтунець каже, що потрібно було брати під охорону окружну комісію та кімнату з документацією, адже це єдиний спосіб захистити себе.

- В приміщенні, де знаходяться бюлетені, повинні були постійно знаходитися люди, хоча б з двох протилежних команд, - говорить експерт.