П‘яний пішохід зламав носа об машину
11:55, 02 листопада 2012Вінниця
0 0
За кермом - киянин
1 листопада о 03.30 год. по вул.Мечнікова, 7, 39-річний водій автомобіля "ДАФ", житель Київської області наїхав на 29-річного пішохода-вінничанина.
Про це повідомляє прес-служба Державтоінспекції у Вінницькій області.
Внаслідок ДТП, потерпілий зламав носа і у стані алкогольного сп‘яніня був доставлений до лікарні швидкої допоомги у Вінниці.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter