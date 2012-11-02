П‘яний пішохід зламав носа об машину

1 листопада о 03.30 год. по вул.Мечнікова, 7, 39-річний водій автомобіля "ДАФ", житель Київської області наїхав на 29-річного пішохода-вінничанина.

Про це повідомляє прес-служба Державтоінспекції у Вінницькій області.

Внаслідок ДТП, потерпілий зламав носа і у стані алкогольного сп‘яніня був доставлений до лікарні швидкої допоомги у Вінниці.