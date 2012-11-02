Сьогодні православні зустрічатимуть Плащаницю Пресвятої Богородиці

З благословення Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Володимира 2 листопада до Вінницької єпархії прибуде Чудотворна Плащаниця Пресвятої Богородиці (ікона ХІХ ст.).

Про це повідомляє прес-служба єпархії Української православної церкви.

Вінничани матимуть можливість поклонитися Чудотворному образу Пресвятої Богородиці з 2 по 4 листопада.

2 листопада, о 16:00 відбудеться зустріч Плащаниці біля Воскресенського храму м. Вінниці. Звідти Хресним ходом святиня буде перенесена до Спасо-Преображенського кафедрального собору.

4 листопада, о 16:00 Плащаниця буде перенсена в Богоявленський храм Хресто-Воздвиженської парафії, де пробуде до понеділка (храмбіля кінотеатру "Мир").

5 листопада, і о 8:00 виїде далі для поклоніння віруючих по території України.