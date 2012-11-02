На фестивалі "Ритми Сходу" танцюватиме 4-річна дівчинка

Конкурс-фестиваль східного танцю вже вдруге організовує у Вінниці клуб «La Divina».

- Цей конкурс присвячений Сходу, його програма нестандартна, вечір проходитиме в східному стилі, з прекрасною музикою, солодощами та іншим. Крім східних, будуть індійські, і бальні танці. Наша мета - об'єднати ці стила, - говорить організатор конкурсу, керівник студії східного танцю «Танріка» Анастасія Коновал.

Конкурс під назвою «Ритми Сходу» проходитиме 11 листопада в приміщенні ресторану «Південний Буг». Участь у ньому візьмуть танцюристи різних рівнів і віку. Відповідно і оцінювати будуть по різних категоріях: дебют, початківці танцюристи і танцюючі. Також окремо оцінюватимуть дітей і дорослих. На сьогодні на конкурс вже зареєстровано понад 70 учасників з міста Вінниці. Наймолодшій учасниці всього 4 роки.

- Дуже хочеться, щоб цей захід став святом, яке об'єднає різні танці, клуби та людей. Мета - дати людям відчути радість руху, радість від танцю: і маленьким, і дорослим, - каже організатор, керівник студії-танцю «La Divina» Наталія Плунська.

Східний танець - не тільки жіночий, кажуть організатори конкурсу. Ним займаються і представники чоловічої статі. Один з них, учасник фестивалю, керівник спортивно-бального танцю клубу «МС Денс» Сергій Майструк. Він і стане родзинкою вечора, покаже гостям, що таке східний танець у виконанні чоловіка.

- У цей вечір гостей буде оточувати атмосфера привабливого і багатогранного сходу, а також їх очікують приємні сюрпризи, - обіцяють організатори фестивалю і сподіваються, що в подальшому такий захід стане традицією.

Вхід на фестиваль - 30 гривень.