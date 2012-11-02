В області продали 171 земельну ділянку

У Вінницькій області з початку року на земельних торгах продано 58 прав на оренду земельних ділянок. Загальна площа орендованих земель 1398,5 га, вартість яких складає 2 мільйони гривень. З цієї площі – 5 земельних ділянок несільськогосподарського призначення, площа яких становить 28,8 га, а вартість – 329, 6 тисяч гривень.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління Держкомзему у Вінницькій області.

Аукціони проведились у Барському, Гайсинському, Вінницькому, Липовецькому, Калинівському, Козятинському, Крижопільському, Погребищенському, Тиврівському, Томашпільськомуй, Тростянецькому, Тульчинському, Хмільницькому та Шаргородському районах.

Крім того, протягом року на первинному ринку в області продано 171 земельну ділянку державної та комунальної власності та прав оренди на них загальною площею 1430,14 гана суму 19,61 мільйонів гривень.

Фактично до бюджетів усіх рівнів від продажу зазначених земельних ділянок і прав оренди з початку 2012 року надійшло 22, 54 мільйона гривень, з яких 2, 09 млн. гривень до державного бюджету, а 20,45 млн. гривень – до місцевих скриньок.