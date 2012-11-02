Вінницькі велосипедисти привезли 3 медалі з чемпіонату України

У Кіровограді відбувся чемпіонат України з велоспорту (крос) в естафетній та командній гонках серед чоловіків, жінок, юніорів, юніорок, дівчат та юнаків.

Вихованці ДЮСШ № 3 Вінницького міського спорткомітету вибороли у цьому змаганні три нагороди. Щоправда, трохи до «золота» не дотягнули.

Дмитро Титаренко став другим серед чоловіків в естафетній гонці і третім – в командній гонці. Срібну нагороду серед жінок в естафетній гонці здобула інша вінничанка Надія Коваленко.

Обидва спортсмени є вихованцями провідного тренера МДЮСШ № 3 Володимира Липканя. Дмитро Титаренко навіть вважався реальним кандидатом на участь в Олімпіаді-2012 у маунтенбайку (гірський велоспорт). Щоправда, на останньому етапі відбору трохи поступився опоненту за місце в олімпійській збірній.