Перевізник їздив з підробленим шляховим листом

Тривають профілактичні заходи по операції «Перевізник – зима – 2012». За десять діб працівники Державтоінспекції перевірили 58 суб’єктів господарювання, які надають послуги з перевезення пасажирів, оглянули 887 автобусів. З їх числа, 63 виявилися технічно несправними. Найпоширеніші недоліки – несправність зовнішніх світлових приладів та «лиса» гума.

Про це повідомляє служба профілактичної роботи УДАІ УМВС у Вінницькій області.

Упродовж рейду правоохоронці виявили 332 порушення Правил дорожнього руху, з них 79 – перевезення пасажирів понад встановлену кількість, 154 – відхилення від визначеного маршруту, 7 – перевищення встановлених обмежень швидкості руху, 7 – порушення вимог дорожніх знаків та розмітки, 4 – керування без необхідних документів.

На маршруті Вінниця – Людовка затримано водія, який скористався підробленим маршрутним листом. Маючи за мету уникнути контролю за технічним станом, який проводила Державтоінспекція, водій заповнив раніше проштампований чистий маршрутний лист з печатками вже проведеного передрейсового технічного огляду автобуса і медичного – водія. Таким чином, не пройшовши ні технічного ні медичного оглядів, водій вирушив у рейс.

За скоєне на водія складено адміністративний протокол, автобус знято з маршруту та поміщено на арешт майданчик. У перевізника вилучена ліцензійна картка та направлена до Головтрансінспекції, де розглядатиметься питання про позбавлення його права на перевезення пасажирів. Крім того, встановлено, що цей автобус у нічний час зберігався за межами гаражу, що є неприпустимим.