„Обігрів” вінничан загрожує пустити за димом пів області

На дворі осінь, а значить, розпал опалювального сезону. Благодійне тепло несе затишок та радість в оселі, але нерідко – й спустошливі пожежі, яких протягом поточного року в області сталося 1638, що на 145 більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомило Управління Держтехногенбезпеки у Вінницькій області.

«З настанням осінньо-зимового періоду, часу, коли розпочинається інтенсивне використання усіх можливих способів для обігріву, небезпека виникнення загорання набирає загрозливих масштабів, – зазначив заступник начальника Управління Держтехногенбезпеки Дмитро Борівський. – Ми постійно проводимо роз’яснювальну роботу серед населення, але попри всі застереження, люди все одно порушують правила безпеки. Через неправильну експлуатацію пічного опалення вчора в Немирівському районі сталася пожежа. На щастя ніхто не постраждав».

Для запобігання виникнення непередбачуваних ситуацій та заради збереження свого життя, громадяни повинні знати основні вимоги норм та правил щодо користування приладами пічного опалення:

- опалювальні установки повинні відповідати протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів;

- повітронагрівальні та опалювальні прилади повинні розміщуватися так, щоб до них був забезпечений вільний доступ для огляду й очищення;

- очищення димоходів та печей від сажі потрібно проводити перед початком, а також протягом всього опалювального сезону;

- біля кожної печі перед топковим отвором на підлозі повинен бути металевий лист розміром не менш 0,5х0,7 м;

- печі та інші опалювальні прилади повинні мати протипожежні розділки (відступки) від горючих конструкцій відповідно до вимог будівельних норм;

- на горищах усі димові труби й стіни, в яких проходять димові канали, мають бути відштукатурені.

Під час користування пічним опаленням не допускається:

- залишати печі без нагляду або доручати наглядати малолітнім дітям;

- розміщувати паливо та інші горючі речовини перед топковим отвором;

- сушити, складати на печах одяг, дрова та інші предмети та матеріали;

- закріплювати на димових трубах антени телевізорів, радіоприймачів тощо.

Управління Держтехногенбезпеки переймається безпекою кожного жителя Вінниччини, і нагадує, що на попередження пожежі потрібно значно менше часу та коштів, ніж на її гасіння.



