У Мельничука вже не має шансів стати депутатом

У Івана Мельничука, що балотувався по округу №14 і вже був оголошений депутатом немає шансів стати ним.

Про це заявив на засіданні Вінницького прес-клубу Володимир Ковтунець, експерт Інститут виборчого права.

- Я приїхав до Вінницької області суто з професійного інтересу, тому що таких виборів ще не знав, - говорить Володимир Віталійович. – Фальсифікації так ретельно продумані, що у Івана Мельничука вже немає шансів повернути собі виборене звання народного депутута. Ним за результатами фальсифікацій став Віктор Жеребнюк.

Володимир Ковтунец порадив Мельничуку звертатись до суду.

- Єдине що можу порадити Івану Івановичу звертатись до Європейського суду з прав людини, - продовжує Ковтунець, - є реальна можливість виграти пристойну суму як моральних так і матеріальних збитків.

В цей же час заступник голови Центральної виборчої комісії Жанна Усенко-Чорна закликає членів ЦВК припинити прийом протоколів та негайно втрутитися в ситуацію на кількох округах, де фальсифікують результати виборів. Жанна Усенко-Чорна пропонує провести нараду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ж.Усенко-Чорна заявила сьогодні на засіданні ЦВК після прийому двох протоколів ОВК.

- На мій погляд, ЦВК зараз повинна невідкладно зібратися на нараду і проаналізувати ситуацію по ряду округів. Є досить примітивні способи викрадення і фальшування результатів волевиявлення громадян. Якщо ЦВК зараз буде таким мовчазним знаряддям фальсифікацій волевиявлення громадян, то місія ЦВК буде зведена нанівець. Зараз ми терміново повинні перервати свою роботу і обговорити ситуацію, яка склалася у відповідних округах, - сказала Усенко-Чорна.

Заступника голови ЦВК підтримала член комісії Юлія Швець, яка курує Вінницьку область.

- Я підтримую, бо це відбувається не першу годину і не першу добу, - наголосила вона.

Члени ЦВК Олександр Чупахин та Ігор Жиденко запропонували провести нараду лише після того, як будуть прийняті протоколи від тих окружних виборчих комісій, які вже приїхали до ЦВК і здали протоколи дільничних виборчих комісій.

