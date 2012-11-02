Вінничанка хотіла отруїти доньку ліками

Вінничанка намагалася отруїти власну доньку сильнодіючими препаратами.

Про це повідомляє УНН з посиланням на МВС.

Слідчим відділом Вінницького МВ УМВС України в області порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України відносно 43-річної жінки, яка з метою позбавлення життя своєї 13-річної доньки приготувала розчин з пігулок нейролептика "Клопіксол" та дала вжити доньці.

Однак остання була доставлена до лікарні де їй була надана медична допомога.