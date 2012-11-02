Підлітки - екстремали обікрали магазин заради розваги

За підозрою у скоєнні крадіжки грошей та солодощів з місцевого магазина працівники міліції затримали двох неповнолітніх школярів. Зі слів підозрюваних, вони зажадали екстремальних розваг, тому наважились на злочин.

Про це повідомив СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

До Калинівського райвідділу міліції звернулась 26-річна жителька одного з сіл району з повідомленням про те, що з її магазину невідомі особи шляхом зламу замків та металевої решітки скоїли крадіжку грошей й в сумі 1700 гривень та продуктів харчування.

Працівникам міліції, які прибули на виклик, одразу стало зрозумілим що до злочину скоріш за все причетні діти. Про це свідчили продукти, які зникли з полиць магазина – солодка вода, печиво, цукерки, шоколадки. Вийти на слід зловмисників оперативникам допоміг підліток, який випадково почув з розмови двох школярів, що вони збираються «на діло». Коли до підозрюваних хлопців прийшли правоохоронці, вони одразу зізналися у скоєнні крадіжки та повернули 513 гривень, які в них залишилися після придбання мобільного телефону.

Підозрюваними виявилися 13 та 14-річні школярі, жителі одного з сіл Калинівського району. Зі слів підозрюваних, вони захтіли екстремальних розваг, тому наважились на злочин. До вхідних дверей магазина хлопці підібрали ключ, а металеву решітку зламали слюсарним інструментом.

За даним фактом порушена кримінальна справа за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 185 КК України (Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення). За такий злочин передбачено покарання до шести років позбавлення волі.