Солейко: бойовиками в ОВК№ 11 керували заступники губернатора

Парламентські вибори нечесні, а під час підрахунку голосів, владний ресурс застосовується, як ніколи за 21 рік незалежності України.

Про це сьогодні на мітингу ОО „Батьківщина” кандидат у народні депутати по виборчому округу №11 Наталія Солейко, коментуючи події, які розгортаються навколо підрахунку(перерахунку) голосів окружною виборчою комісією.

Вона стверджує, що більшість членів ОВК №11 діє в абсолютно незаконний спосіб, - за їхні дії повинна бути кримінальна відповідальність, але їх покриває влада.

Більше того, за словами пані Солейко, влада безпосередньо втручається у роботу ОВК.

- В кімнату, де зберігались короби з бюлетенями, проникли невідомі чоловіки через приміщення, яке займає голова правобережної адміністрації м. Вінниці, - каже опозиційна кандидатка. - У нас виникла підозра, і ми її підтвердили, спостерігаючи за ситуацією, що у це приміщення справді хтось потрапив. Вчора в присутності представників прокуратури, МВС і членів ОВК було розпечатано цю кімнату, і коли ми зайшли, то побачили, що пошкоджені близько 40 коробів з бюлетенями. Звісно, тепер про достовірність цих бюлетенів ніхто поручитись не може.

Наталя Солейко також звинуватила вище обласне керівництво у дестабілізації роботи окружкому округу №11.

- Останній факт, який нас обурює, це те, що два заступники голови обласної державної адміністрації, - а я не боюсь ці прізвища називати, - це пан Роман Ансельрод та пан Григорій Дерун керують цими процесами, - стверджує Н. Солейко. - Позавчора в присутності міліції, яка охороняла приміщення, де стоїть і працює сервер, намагались проникнути бойовики. Поруч з ними знаходились і керували процесом саме цих два посадовці.

Пані Наталія також наполягає, що й сьогодні „продовжує керувати роботою ОВК в незаконний спосіб пан Дерун”.

За словами опозиціонерки. Про ситуацію в окрузі всю інформацію передали ЗМІ, про це знають Генпрокуратура і ОБСЄ. Але вчора представників ОБСЄ також на територію ОВК не пропустили.