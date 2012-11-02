В округах №11 і №14 можуть оголосити перевибори

Центральна виборча комісія (ЦВК) може прийняти рішення про переголосування в проблемних округах.

Про це заявила заступник голови ЦВК Жанна Усенко-Чорна.

ЦВК може не прийняти результати по проблемних округах.

У той же час, за її словами, таке рішення може бути ухвалене лише після отриманням ЦВК підписаних протоколів від окружних виборчих комісій.

Усенко-Чорна не виключає, що ЦВК не буде встановлювати результати виборів у проблемних округах.



"Я не виключаю, що ми не будемо встановлювати результати в одномандатних округах, де результати встановлюються з "Беркутом", сльозогінним газом, тобто не передбачений законом спосіб. Я думаю, що в таких округах, де знищено виборча документація, необхідно проводити повторне голосування", - сказала вона.

В даний час ЦВК буде продовжувати прийом протоколів з мокрими печатками.