У Вінниці почали культивувати вільну боротьбу

Вінниця – борцівське місто. Тут десятиріччями культивуються різноманітні види боротьби: греко-римська, сумо, самбо, дзюдо, на поясах і навіть ... пляжна. Але вільній боротьбі, яка є олімпійським видом спорту, до останнього часу не навчали в жодній зі спортшкіл міста над Бугом.

На Вінниччині борців вільного стилю готували лише в Ямполі, Тростянці і Тульчині.

Ситуацію вирішив виправити новий директор ДЮСШ № 5 Вінницького міського спорткомітету Іван Бондарчук. За його ініціативою з 1 листопада 2012 року було відкрито відділення вільної боротьби у 5-й спортшколі.

– Вільній боротьбі дітей навчатимуть три тренери-викладачі, – розповів Іван Бондарчук. – Це заслужений тренер України Важа Даіаурі, чемпіонка України з вільної боротьби і чемпіонка світу з сумо Світлана Тросюк та молодий фахівець Олександр Шарун, майстер спорту з сумо та вільної боротьби.

