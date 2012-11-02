На прощання з життям жінка напилася ацетону

1 листопада о 21:05 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №33 смт Чечельник надійшло повідомлення про те, що в приймальне відділення районної лікарні було доправлено 39-річну жительку села Ольгопіль з діагнозом «отруєння ацетоном».

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Як стало відомо, жінка намагалась скоїти самогубство шляхом вживання цієї речовини.

Наразі стан здоров’я потерпілої середньої важкості.

Причина події встановлюється.