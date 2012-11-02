На прощання з життям жінка напилася ацетону
16:30, 02 листопада 2012Вінниця
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Спроба суїциду
1 листопада о 21:05 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №33 смт Чечельник надійшло повідомлення про те, що в приймальне відділення районної лікарні було доправлено 39-річну жительку села Ольгопіль з діагнозом «отруєння ацетоном».
Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.
Як стало відомо, жінка намагалась скоїти самогубство шляхом вживання цієї речовини.
Наразі стан здоров’я потерпілої середньої важкості.
Причина події встановлюється.
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