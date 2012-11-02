Вінницька промисловість продала продукції на 13.9% більше

За січень–вересень 2012р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 14012,6 млн. грн., що перевищує рівень відповідного періоду попереднього року на 13,9%. Частка області у загальнодержавному обсязі складає 1,7%.

Про це повідомило головне управління статистики у Вінницькій області.

В структурі обсягів реалізованої промислової продукції найбільша частка (70,0%) припадає на переробну промисловість, з неї 51,5% – на виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів, 5,1% – на хімічну та нафтохімічну промисловість, 3,8% – на машинобудування. Підприємствами з виробництва та розподілення електроенергії, газу і води реалізується 27,9% продукції.

В обсязі реалізованої продукції добувної і переробної промисловості 69,2% займали товари широкого використання, 25,2% – сировинна продукція, 4,4% – продукція інвестиційного призначення, 1,2% – товари тривалого використання.

У промисловості 14 районів та міст Козятин, Могилів-Подільський і Хмільник питома вага реалізації товарів широкого використання перевищує середньообласний рівень.

В реалізації сировинної продукції найбільша частка (63,3–100,0%) в Вінницькому, Жмеринському, Могилів-Подільському, Тиврівському, Піщанському, Теплицькому районах.

Реалізація інвестиційної продукції була найбільшою у Ямпільському (56,6%), Барському (35,4%), Калинівському (18,4%) районах та містах Жмеринка (97,0%), Могилів-Подільський (25,9%) і Хмільник (19,5%).

Товари тривалого використання реалізовували 7 районів та міста Вінниця, Хмільник та Могилів-Подільський.

За 9 місяців поточного року в області реалізовано на одну особу промислової продукції на 8556,3 грн., що на 14,5% більше ніж в відповідному періоді 2011 року.