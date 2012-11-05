На скандальному 11-му окрузі переможцем визнали Домбровського

На скандальному виборчому окрузі №11 у Вінниці переможцем за результатами опрацювання 100% протоколів визнали самовисуванця Олександра Домбровського.

Як повідомляється на сайті ЦВК, він набрав 30,16% голосів. Водночас кандидат від ВО "Батьківщина" Наталія Солейко – 28%. У суботу вранці, коли було оброблено 86,36% протоколів, перемагала Солейко, - зазначає ТСН.

Раніше на ОВК №11 прийняли рішення про перерахунок голосів. ЦВК замінила голову окружкому №11 Сергія Сітарського, який представляв "Батьківщину", на представника партії "Русский блок" Ольгу Стадник. Представники вінницької міської організації партії "Батьківщина" подали позов до Вінницького апеляційного суду щодо оскарження перерахунку. Суд прийняв справу до розгляду, у зв'язку з чим перерахунок голосів має бути призупинений до рішення суду, заявляли в опозиції. Однак окружна комісія продовжила підрахунок голосів.

