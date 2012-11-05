Щербаківську забрала "швидка"

4 листопада ввечері працівники спецпідрозділу міліції «Беркут» знову звільнили від «сторонніх осіб» приміщення окружної виборчої комісії № 11 у Вінниці.

Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на депутата від БЮТ Андрія Павловського, який перебуває на місці подій.

- Нібито для того, щоб провітрити приміщення, «Беркут» вигнав усіх без винятку людей, які перебували в приміщенні, і залишив там тільки членів окружної комісії. Тепер вони забарикадували вхід на першому поверсі і з вулиці потрапити в приміщення неможливо, — сказав Павловський.

Він також нагадав, що вдень у приміщенні ОВК відбулася сутичка, в якій постраждали кандидати в народні депутати, міжнародні спостерігачі та журналісти.

Також, за його словами, швидка забрала з ОВК лідера вінницької організації «Батьківщини» Людмилу Щербаківську, в якої підскочив тиск у зв’язку з інцидентом.