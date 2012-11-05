Міліція каже, що не била журналістів-телевізійників

Міліція спростовує інформацію про побиття знімальної групи телеканалу ТВі на виборчому окрузі №11.

Як повідомляє прес-служба управління МВС у Вінницькій області, близько 9-ї години ранку 4 листопада голова ОВК оголосила технічну перерву та попросила усіх присутніх в залі засідання учасників виборчого процесу та журналістів покинути приміщення.

- Попри це п'ятеро осіб, серед яких були 2 народні депутати та особи, які назвалися журналістами телеканалу, намагалися увірватися до зали засідань. Журналісти не надали жодних посвідчень та не мали відповідної акредитації, - стверджують у міліції.

На зауваження голови комісії вони не відреагували, відтак голова ОВК звернулась по допомогу до працівників міліції, які завадили вказаним особам увійти до приміщення, де знаходились члени ОВК.

- Працівники "Беркуту" загородили прохід до зали засідань, жодних силових заходів до вказаних осіб не застосовували, - йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що після цього оператор телеканалу мав змогу знімати те, що відбувається в приміщенні зали засідань ОВК під час технічної перерви з коридору через скляні двері.

Так само біля приміщення зали засідань перебували представники ОБСЄ, які спостерігали за тим, що відбувається. Щодо них не чинилося ніякого тиску з боку працівників міліції.

- До правоохоронних органів не надходило жодних заяв від представників ЗМІ про побиття чи перешкоджання їх діяльності. Міліція діяла в межах правового поля, не втручаючись у виборчий процес, - запевняють в облуправлінні МВС.

Раніше кандидат у народній депутати, гендиректор ТВі Микола Княжицький, повідомив, що знімальну групу телеканалу ТВі було побито у Вінниці на окрузі №11 при намаганні журналістів потрапити в залу засідань.