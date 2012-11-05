Напередодні свята згоріла церква

У селі Торчин Хмільницького району на Вінниччині вночі 4 листопада напередодні свята казанської ікони Бождої матері горіла дерев’яна церква Української православної церкви Московського патріархату. Будівля є пам’яткою архітектури 1859 року забудови.

Про це УНН повідомляє прес-служба МНС України.

Пожежа дерев’яній церкві Святої великомучениці Параскеви виникла о 3.25. За годину пожежа була потушена за допомогою семи відділень пожежно-рятувальної служби.

Жертв та постраждалих немає. Причина пожежі та збитки встановлюються.