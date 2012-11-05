Під час виборів суд розглянув 74 скарги
10:05, 05 листопада 2012Вінниця
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14 рішень скасовано
За період виборчої кампанії Вінницький апеляційний адміністративний суд розглянув 74 скарги на рішення судів першої інстанції.
Про це повідомила прес-служба Вінницького апеляційного адміністративного суду.
Всього 14 рішень було скасовано, 2 рішення змінено, 2 апеляційні скарги залишено без розгляду, решту судових рішень Вінницьким апеляційним адміністративним судом залишено без змін.
В основному суб'єкти виборчого процесу оскаржували дії та бездіяльність окружних виборчих комісій, порушення закону щодо передвиборчої агітації та виготовлення агітаційної продукції.
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