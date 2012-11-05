Грошову оцінку землі провели у 1490 селах Вінниччини

На розширеній нараді начальник Головного управління Держкомзему у Вінницькій області Олексій Коник акцентував увагу присутніх на необхідності прискорення робіт з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів області.

Станом на 01.11.2012 року з 1512 населених пунктів області грошову оцінку проведено по 1490 населених пунктах, що становить 98,5% від загальної кількості населених пунктів.

Про це повідомляє Головне управління Держкомзему у Вінницькій області.

З початку поточного року первинну нормативну грошову оцінку завершено по 271 населеному пункті, з них протягом тижня затверджені і виконані роботи по 6 населених пунктах.

За десять місяців 2012 року на проведення первинної нормативної грошової оцінки надійшло 2599,6 тис.грн. в тому числі: з державного бюджету 1415,5 тис.грн., з місцевих бюджетів 849,3 тис. грн. і 334,8 тис. грн. надійшли в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.

В області у 573 населених пунктах дата оцінки земель перевищує гранично дозволений законом термін - 7 років. В даний час завершені роботи з 395 населених пунктах, в тому числі за тиждень виконано - 64.

По 178 населених пунктах розроблені кошториси і укладені договори на проведення робіт з повторної нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, з них 25 населених пунктів знаходиться в розробці у виконавців робіт і 153 на стадії завершення (13 на експертизі і 140 передано на затвердження).

На відновлення грошової оцінки у поточному році з місцевих бюджетів надійшло 3101,4 тис. грн. і 487,6 тис. грн. надійшли в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.