Швейцарці дивились як Вінниця готова до зими

1 листопада в приміщенні міської ради відбулося друге засідання наглядової ради по виконанню Меморандуму щодо модернізації системи теплопостачання у двох мікрорайонах Вінниці, підписаний рік тому між урядами Швейцарської конфедерації, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України та містом Вінниця.

Про це повідомляє департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Згідно Меморандуму, підписаного у листопаді минулого року між українською та швейцарською сторонами, Швейцарський уряд погодився допомагати Вінниці у комплексній модернізації двох котелень та оптимізації мереж теплопостачання, що дозволить підвищити енергоефективність інфраструктури у двох мікрорайонах міста. Обласний центр отримає на реалізацію проекту від швейцарської сторони 16 млн. швейцарських франків.

Взяти участь у другому засіданні наглядової ради та надати свої рекомендації, до Вінниці прибув перший заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Олександр Аліпов, який вперше відвідав обласний центр з офіційним візитом. Швейцарську сторону представляли представник компанії «First Climate» Александр Люхінгер та директор Швейцарського бюро співробітництва в Україні Гуідо Бельтрані.

На сьогодні у місті закінчуються усі підготовчі роботи та завершуються необхідні тендерні процедури, а з наступного року реалізація проекту перейде у активну фазу.

- Уряд України підтримує даний проект, і його результат буде корисним не тільки для міста, але й як приклад для усієї країни, - каже Олександр Аліпов.

Завдяки реалізації проекту по впровадженню енергоефективних заходів підприємство «Вінницяміськтеплоенерго», яке є основним постачальником тепла та гарячої води вінничанам, з часом має вийти на беззбитковий рівень.

- Ми хочемо, щоб проект допомагав сталому розвитку теплопостачальної організації, - зазначив Гуідо Бельтрані.

Учасники засідання проговорили також ризики, які можуть виникнути під час реалізації проекту та вирішили внести у проект приблизні строки, коли саме КП «Вінницяміськтеплоенерго» зможе працювати без збитків.

- Фактично нашою метою має бути зниження збитковості підприємства, - каже Вінницький міський голова Володимир Гройсман. – В процесі реалізації проекту ми будемо бачити, що саме нам заважає досягнути результат і як вирішити поточні проблеми. Нам необхідно визначити, через який період підприємство буде працювати без збитків, а потім коригувати залежно від зміни політики держави щодо тарифів. Цей показник мають розрахувати і вивести самі фахівці теплопостачальної організації.

В рамках реалізації проекту передбачається модернізація котельні по вулиці К. Маркса, 18а та встановлення 49 індивідуальних теплових пунктів, перехід на двотрубну систему та заміна старих трубопроводів на попередньоізольовані труби (загальною протяжністю 4,2 км). Крім того, на цій котельні буде встановлено систему «SCADA», яка надасть можливість здійснювати контроль за тепловою температурою, обчислювати споживання електроенергії, тепла, газу та води, а також контролювати параметри експлуатації та автоматизувати процес формування рахунків для споживачів. На іншому інвестиційному об’єкті, котельні по вул. Баженова, 15, також планується здійснити ряд заходів, які допоможуть покращити енергоефективність мікрорайону. Реалізовуватися заходи по енергозбереженню будуть протягом двох наступних років.

- Головне, що цей проект допоможе підвищити якість та економію енергоресурсів, і ми сподіваємось, що завдяки цьому і собівартість послуг буде знижуватись, - каже Олександр Аліпов.

Окрім того, перший заступник Міністра з регіональної політики, будівництва та житлово-комунального господарства відвідав ряд об’єктів. Олександр Аліпов побував на будівництві трамвайної колії по вулиці Келецькій, в Центрі обслуговування споживачів ЖЕКу №15, приміщенні районного Центру соціальних і адміністративних послуг на вул. 50-річчя Перемоги, який незабаром запрацює, та познайомився з роботою відділу оперативного реагування «Цілодобова варта».

- Участь міністерства у реалізації важливих для міста проектів є для нас надзвичайною підтримкою, - говорить мер Вінниці – І якби держава за дорученням Президента нам не допомогла, то ми навряд-чи могли приступити до реалізації цих проектів.

Олександр Аліпов переконаний – вінничанам дуже щастить, що у місті реалізовуються такі масштабні проекти, і міській владі у їх реалізації на сьогодні просто необхідно допомагати.