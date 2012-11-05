Муніципальний будинок здали без світла

Понад місяць стоїть без електрики муніципальний будинок по вул. Смирнова, 1-й Український провулок, 23/6, що у вінницькому мікрорайоні Старе місто. У ньому 10 поверхів, ззовні покритий жовтою штукатуркою-короїдом. Поряд лікарня, дитячий садок, церква та школа. Загалом 144 квартири. За місяць світло так і не підключили. Ціна за квадратний метр тут найнижча по місту — 4700 грн. Середня по Вінниці — 6300, повідомляє Gazeta.ua.

— Оце такі ми щасливчики, — зітхає власниця двокімнатки Людмила Закревська. — Кімнати всі чорнові, треба робити ремонт. День коротшає, в чотири години надворі темніє і в квартирі темно. Мусимо згортати роботу і йти.

— Я приніс генератор і підсвічую собі, — відчиняє двері Олександр Матящук. — Удень я на роботі, то ремонтом займаюся по вечорах. Зараз стелю плитку у ванній. Коли включать світло, не знаю.

Будинок обслуговує об'єднання співвласників багатоквартирних будинків "Смирнова, 23". Там пояснюють, що світла немає через міські електромережі.

— Із газконторою та водоканалом проблем не було. А з РЕСом складніше. Запустити електроенергію в будинку можна хоч зараз, бо його здали повністю з усією прийомкою. Але в них є така процедура, щоб кожен власник квартири прийшов і заключив договір про надання послуг. І ще щоб заплатити біля 100 гривень за пломбування лічильника. Але ніхто з мешканців бігати не буде. Цим питанням займаємося ми як уповноважений орган. Домовилися з підрядником, щоб жодної копійки люди не доплачували, — каже голова ОСББ Андрій Гринчук. — Електрику підключать, коли всі власники заключать договора. У нас є 10-15 квартир, що досі не мають власника. Та, думаю, домовимося із забудовником.

Муніципальні будинки у мікрорайонах Поділля, Вишенька та Академічний здали власникам під'єднаними до електромережі.

