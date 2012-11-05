Немовля спекло голову об грубку

11:27, 05 листопада 2012
Вінниця
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3 листопада о 06:00 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №35 міста Шаргород надійшло повідомлення про те, в приймальне відділення лікарні надійшло 7-місячне немовля із села Гибалівка з діагнозом «термічні опіки лівої ділянки лоба, лівої щоки, правої долоні та лівої кисті».


Про це повідомляє ТУ МНС у Вінницькій області.

Як з’ясувалося, дитина, заснувши на ліжку, перекотилася до гарячої грубки та отримала опіки.

Дитину було доставлено в реанімаційне відділення районної лікарні.

Наразі батьки дитини забрали її додому, відмовившись від подальшого лікування.

 

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