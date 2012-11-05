17-річного хлопця рятують від отруєння алкголем
11:46, 05 листопада 2012Вінниця
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3 листопада о 23:30 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №18 міста Іллінці надійшло повідомлення про те, що до них було доставлено 17-річного жителя смт Дашів з діагнозом «гостре отруєння алкоголем».
Про це повідомляє ТУ МНС у Вінницькій області.
Постраждалий знаходиться в реанімаційному відділенні. Його стан лікарі кваліфікують, як задовільний.
Причини та обставини події з’ясовуються.
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