17-річного хлопця рятують від отруєння алкголем

3 листопада о 23:30 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №18 міста Іллінці надійшло повідомлення про те, що до них було доставлено 17-річного жителя смт Дашів з діагнозом «гостре отруєння алкоголем».

Про це повідомляє ТУ МНС у Вінницькій області.



Постраждалий знаходиться в реанімаційному відділенні. Його стан лікарі кваліфікують, як задовільний.

Причини та обставини події з’ясовуються.



