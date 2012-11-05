20-річний водій відправив у лікарню підлітків

2 листопада в с. Джулинка Бершадського району внаслідок дорожньо-транспортної пригоди госпіталізовано двох осіб.

Про це повідомляє сектор зв’язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області.

20-річний водій автомобіля «ВАЗ-2101», житель сусіднього села, не впорався з керуванням та скоїв наїзд на пішоходів, місцевих жителів - 17 і 18 років.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди особи отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до Бершадської районної лікарні.

Автомобіль поміщено на штрафмайданчик. Триває перевірка.