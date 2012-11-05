20-річний водій відправив у лікарню підлітків
12:09, 05 листопада 2012Вінниця
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Збив "копійкою"
2 листопада в с. Джулинка Бершадського району внаслідок дорожньо-транспортної пригоди госпіталізовано двох осіб.
Про це повідомляє сектор зв’язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області.
20-річний водій автомобіля «ВАЗ-2101», житель сусіднього села, не впорався з керуванням та скоїв наїзд на пішоходів, місцевих жителів - 17 і 18 років.
В результаті дорожньо-транспортної пригоди особи отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до Бершадської районної лікарні.
Автомобіль поміщено на штрафмайданчик. Триває перевірка.
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