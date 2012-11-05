Вінничанин загинув на Житомирщині

У селі Стрижівка

4 листопада водій автомобіля ВАЗ-2106, 29-річний села Стрижівка Любарського району на Житомирщині збив пішохода, 26-річного мешканця Вінницької області. Про це повідомляє УДАІ Житомирської області. Чоловік перетинав проїзну частину з ліва направо відносно напрямку руху автомобіля у селі Стрижівка. Внаслідок ДТП пішохід від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці пригоди.



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