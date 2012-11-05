Вінничанин загинув на Житомирщині

12:40, 05 листопада 2012
Вінниця
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У селі Стрижівка

4 листопада водій автомобіля ВАЗ-2106, 29-річний села Стрижівка Любарського району на Житомирщині збив пішохода, 26-річного мешканця Вінницької області.

Про це повідомляє УДАІ Житомирської області.

Чоловік перетинав проїзну частину з ліва направо відносно напрямку руху автомобіля у селі Стрижівка. Внаслідок ДТП пішохід від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці пригоди.


 

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