Вінничанин загинув на Житомирщині
12:40, 05 листопада 2012Вінниця
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У селі Стрижівка
4 листопада водій автомобіля ВАЗ-2106, 29-річний села Стрижівка Любарського району на Житомирщині збив пішохода, 26-річного мешканця Вінницької області.
Про це повідомляє УДАІ Житомирської області.
Чоловік перетинав проїзну частину з ліва направо відносно напрямку руху автомобіля у селі Стрижівка. Внаслідок ДТП пішохід від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці пригоди.
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