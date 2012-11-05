Джига не хоче залишати губернаторське крісло

Голова Вінницької облдержадміністрації Микола Джига готується залишити посаду губернатора та зайнятись законотворчою діяльністю.

Про під час прес-конференції 5 листопада повідомив голова Вінницької обласної державної адміністрації Микола Джига йдеться на сайті Вінниця.Інфо.

Голова Вінницької облдержадміністрації подякував всім хто забезпечував і приймав участь в організації та проведенні виборів народних депутатів. Зокрема, Микола Джига подякував виборцям Тульчинського, Томашпільського, Шаргородського, Муровано-Куриловецького та Чернівецького районів за підтримку і довіру йому як кандидату та пообіцяв, що як народний депутат він завжди діятиме в інтересах Вінниччини.

- Кожен голос відданий за мене це величезна довіра та надія громадян на краще життя, - каже Микола Васильович. - Як народний обранець я забезпечуватиму прийом на місцях і зроблю все необхідне щоб Вінниччина відчувала підтримку Верховної Ради, Уряду, Президента.

Голова облдержадміністрації повідомив хоч сьогоднішня посада дає ширші можливості, проте багато питань потрібно вирішувати на державному рівні.

- Мені чесно кажучи не хочеться складати повноваження губернатора. Губернатор це посада набагато вища чим народний депутат, вона багатовекторна. На посту губернатора є можливості зробити набагато більше, краще, чим народним депутатом, але так життя складається що багато питань вирішується на державному рівні, - зазначив Джига.

За законом, після офіційного оголошення результатів виборів, губернатор повинен буде скласти свої повноваження. Щодо кандидатури наступника Джиги на посаді голови облдержадміністрації, то це поки що не оголошується, проте за словами Миколи Джиги є деякі пропозиції озвучені Президенту.

- Єдине що я хочу, щоб це була людина з Вінниччини і в першу чергу досвідчений аграрій. Це повинна бути моральна, чесна людина, яка користуватиметься довірою у людей, - резюмував Микола Васильович.