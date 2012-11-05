Чиновники здавали звітність без перевірок

Фонд соцстрахування від нещасних випадків

Прокуратура Гайсинського району виявила порушення у роботі місцевого відділення Фонду соціального страхування від нещасних випадків. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області. Прокуратурою внесено подання начальнику управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків у Вінницькій області про усунення порушень закону у діяльності місцевого відділення Фонду. Згідно повідомлення, службові особи Фонду не проводили планових перевірок суб’єктів господарювання, а вносили документи реагування на підставі актів перевірок територіального управління Держгірпромнагляду.

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