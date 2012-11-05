Зниклого чоловіка знайшли повішаним
13:33, 05 листопада 2012Вінниця
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А жінку - живою
4 листопада на території Вінницької області шукали зниклих двох людей.
Про це повідомляє територіальне управління МНС України у Вінницькій області.
4 листопада в Літинському районі 14 рятувальників особового складу МНС у лісовому масиві поблизу с. Уладівка проводили пошук 72-річного чоловіка, який зник 1 листопада. Під час пошуку рятувальники виявили чоловіка загиблим, він скоїв самогубство.
Того ж дня в Жмеринському районі у лісовому масиві поблизу с. Демидівка проводився пошук 62-річної жінки, яка заблукала в лісі під час збору грибів. Згодом заблукалу жінку знайшли родичі.
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