Зниклого чоловіка знайшли повішаним

4 листопада на території Вінницької області шукали зниклих двох людей.

Про це повідомляє територіальне управління МНС України у Вінницькій області.

4 листопада в Літинському районі 14 рятувальників особового складу МНС у лісовому масиві поблизу с. Уладівка проводили пошук 72-річного чоловіка, який зник 1 листопада. Під час пошуку рятувальники виявили чоловіка загиблим, він скоїв самогубство.

Того ж дня в Жмеринському районі у лісовому масиві поблизу с. Демидівка проводився пошук 62-річної жінки, яка заблукала в лісі під час збору грибів. Згодом заблукалу жінку знайшли родичі.