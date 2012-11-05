Вінничанин хотів потрапити в Україну за підробними документами

У міжнародному автомобільному пункті пропуску «Устилуг», прикордонники затримали легковий автомобіль марки “АUDI A6”, під кермуванням жителя Вінницької області, - повідомляє прес-служба прикордонного загону Волинської області.

Під час проходження прикордонного контролю, враховуючи те, що транспортний засіб уперше перетинав цей пункт пропуску, а водій помітно нервував, у прикордонників виникли підозри щодо законності перетину державного кордону. Стражі кордону вивели автівку із загального потоку руху для проведення спільного огляду.

Під час проведення огляду та повної ідентифікації транспортного засобу прикордонники виявили не співпадіння реєстраційний номерних знаків з зазначеними в свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу.

Автомобіль було вилучено. Сума оцінки склала 108 912 гривень.