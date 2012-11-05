Телефон у маргарині і гроші в горіхах

У Вінницькій області попереджено спробу передачі до Ладижинської виправної колонії №39 заборонених предметів.

Про це повідомляє головний спеціаліст у зв’язках із ЗМІ та громадськістю управління ДПтС України у Вінницькій області Ірина Шаповалова.

На днях різноманіття способів приховування заборонених предметів вразило працівників оперативного відділу та відділу нагляду і безпеки Ладижинської виправної колонії.

На адресу одного з засуджених, який відбуває покарання за збут наркотиків, одночасно надійшли три посилки. Харків’янин, «турбуючись» про свого заґратованого товариша, вирішив забезпечити його необхідним по максимуму.

При здійсненні догляду пакунків, цікавим виявився їх вміст - фаршировані сало і маргарин, смородинове варення, консерва «Бички в томатному соусі», книжка та цигарки з сюрпризом. Саме в цих предметах дотепний товариш приховав мобільні телефони. Не забув він й про гроші, які приховав у грецьких горіхах.

По даному факту проводиться перевірка.

Вилучені заборонені предмети знаходяться в установі до вирішення питання щодо обернення їх в дохід держави.