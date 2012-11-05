На підприємстві Гігінеішвілі покалічилась жінка-маляр

Територіальне управління Держгірпромнагляду у Вінницькій області створило комісію, яка проводить розслідування нещасного випадку з тяжким наслідком, що стався 25 жовтня з 42-річною малярем ТОВ «Вінницябуд».

Про це повідомляє прес-служба теруправління Держгірпромнагляду у Вінницький області.

За попередньою інформацією, жінка при виконання оздоблювальних робіт на висоті чотири метри і впала з риштування на землю та отримала важку травму голови та спини.