На підприємстві Гігінеішвілі покалічилась жінка-маляр
14:17, 05 листопада 2012Вінниця
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Впала з риштування
Територіальне управління Держгірпромнагляду у Вінницькій області створило комісію, яка проводить розслідування нещасного випадку з тяжким наслідком, що стався 25 жовтня з 42-річною малярем ТОВ «Вінницябуд».
Про це повідомляє прес-служба теруправління Держгірпромнагляду у Вінницький області.
За попередньою інформацією, жінка при виконання оздоблювальних робіт на висоті чотири метри і впала з риштування на землю та отримала важку травму голови та спини.
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