На підприємстві Гігінеішвілі покалічилась жінка-маляр

14:17, 05 листопада 2012
Вінниця
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Впала з риштування

Територіальне управління Держгірпромнагляду у Вінницькій області створило комісію, яка проводить розслідування нещасного випадку з тяжким наслідком, що стався 25 жовтня з 42-річною малярем ТОВ «Вінницябуд».

Про це повідомляє прес-служба теруправління Держгірпромнагляду у Вінницький області.

За попередньою інформацією, жінка при виконання оздоблювальних робіт на висоті чотири метри і впала з риштування на землю та отримала важку травму голови та спини. 

 

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